Ihre Hände wickeln in rotglühenden Flammen fantastische Glasperlen und verführerischen Schmuck aus Glas, der auch direkt feilgeboten wird. Um Glasperlen zu wickeln, braucht es Glasstäbe. Glasstangen, die extra parallel für die Künstlerinnen von Hand gezogen werden. Ein außergewöhnliches Spektakel - eine alte Glasmachertechnik, welche in Lauscha noch kultiviert wird.

Vom 11. bis 13. März finden wieder die Lauschaer Glasperlentage statt. Beim jährlichen Perlenwettbewerb - heuer unter dem Motto "Eine Perle, die lächeln lässt/Lachen erlaubt" - konkurrieren die Künstler um Lauschaer Glasstäbe als Preis.

Die Wettbewerbsbeiträge werden zugunsten der Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena versteigert, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Spende 2021 waren 1325 Euro.

Historisches Perlenmachen an einer Esse sowie eine exklusive Sonderführung im Museum für Glaskunst - von der Glasperle zum Christbaumschmuck - , die Chefin Anja Fölsche anbietet, runden mit dem crossmedialen Elias-Theater drei Tage voller Schönheit und Faszination ab.

Geöffnet ist am heutigen Freitag von 11 bis 18 Uhr, am Samstag, 12. März, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 13. März, von 11 bis 15 Uhr. Die Veranstaltungen finden in der Farbglashütte Lauscha/Thür. GmbH, Straße des Friedens 46, in Lauscha statt. red