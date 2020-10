Eine Frau aus Oberreichenbach befuhr am Donnerstag gegen 7.45 Uhr mit ihrem Pedelec in Falkendorf verbotswidrig den Gehweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung nach Herzogenaurach. Dabei wollte sie die Höchstadter Straße überqueren. Von der Hauptstraße kam ein Transporter, der nach rechts in die Höchstadter Straße abbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, teilt die Herzogenauracher Polizei mit.

Frau trug keinen Helm

Die Pedelec-Fahrerin prallte in die linke Fahrzeugseite des Transporters. Die Karosserie wurde dabei entsprechend verkratzt. Am Pedelec wurde der Lenker verbogen, der Vorderreifen zerstört sowie der Rahmen verschrammt. Die Frau trug keinen Schutzhelm, wurde durch den Zusammenstoß aber nur leicht verletzt. Dennoch musste sie zu weiteren Untersuchungen ins Klinikum Neustadt gebracht werden. pol