Das derzeit hohe Corona-Infektionsgeschehen in der Region spiegelt sich neben dem schulischen Bereich unter anderem auch in den Krankenhäusern wider. Vor allem betroffen: Die Main-Kinzig-Kliniken in Schlüchtern, wo sich 20 Personen infiziert haben.

Eine Häufung bestätigter Covid-19-Fälle ist derzeit in den Main-Kinzig-Kliniken in Schlüchtern zu beobachten, teilt das Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreises in einer Pressenotiz mit. Allerdings liege dies nicht an den dort betreuten Corona-Patienten, die stationär versorgt werden, sondern das Virus habe auf weitere Patienten und Beschäftigte übergegriffen. 20 positive Ergebnisse wurden am vergangenen Donnerstag gemeldet.

Bei Routine-Tests zeigten zwei Patienten der Schlüchterner Klinik, die bei der Aufnahme zunächst negativ auf Corona getestet wurden, unerwartet positive Testergebnisse. Daraufhin veranlasste die Klinikleitung umfassende Reihentests bei allen Mitarbeitern und Patienten der betroffenen Bereiche. Bisher konnte das Virus bei acht Patienten und zwölf Beschäftigten nachgewiesen werden. Weitgehend alle Mitarbeiter und einige Patienten zeigten keinerlei Symptome, heißt es. tim