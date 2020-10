Marion Krüger-Hundrup Die "Steinmeyerin" in der Innenstadtkirche St. Martin zeichnet sich durch einen Reichtum an Klangfarben aus, die sich in idealer akustischer Umgebung offenbaren. Gottesdienstbesuchern ist die 1894 gebaute und in den 1990er Jahren restaurierte Orgel eine wertvolle Begleiterin. Und Musikfreunde begeistert die Königin der Instrumente in ausgewählten Konzerten.

Seit sieben Jahren gibt es nun schon die internationale Konzertreihe "Musik in St. Martin". Organisator und künstlerischer Leiter ist Ulrich Theißen, Slawistik-Professor an der Universität Salzburg im Hauptberuf und leidenschaftlicher Kirchenmusiker nebenbei sowie Pfarrgemeinderatsmitglied von St. Martin/St. Josef-Hain.

Theißen gelingt es mit Bravour, renommierte Orgelmusiker, Gesangssolisten und weitere Instrumentalisten nach Bamberg zu locken. So hat sich nach seinen Worten "eine Gemeinschaft gerade von Orgelliebenden aus dem gesamten fränkischen Raum um St. Martin gebildet", die das Stammpublikum der jeweils einstündigen Konzerte ausmacht.

"Ein Ereignis schenken"

Doch Theißen möchte weitere Bamberger für bewährte Qualität gewinnen. Auch wenn die derzeit geltenden Hygienevorschriften in der Corona-Pandemie die Sitzplätze in der St.-Martins-Kirche auf 65 begrenzen: "Unsere Konzertreihe soll auch weiterhin einer der kulturellen Fixpunkte der Innenstadt bleiben", wünscht ihr Leiter.

Ein kostenloses Event obendrein! Denn es müssen keine Tickets erworben werden. Am Konzertende geben die Besucher einen Obolus ins Spendenkörbchen, der nach dem Willen des Fördervereins St. Martin e. V. dem Erhalt der Kirche zugutekommt. Damit das hohe Niveau der Konzertreihe gehalten werden kann, bittet Ulrich Theißen nun um die Übernahme von Patenschaften: "Konzertpaten können so ein Ereignis gegen Spendenquittung schenken und werden im Programm genannt", wirbt der Professor.

Pro Konzert würden rund 300 bis 400 Euro Fahrt- und Übernachtungskosten für die Künstler anfallen.

Wer eine Konzertpatenschaft übernehmen möchte, kann sich mit Ulrich Theißen in Verbindung setzen: Mobiltelefon: 0175/1464547, E-Mail Ulrich.Theissen@sbg.ac.at.