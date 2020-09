Sandra Lohs ist als Pastoralreferentin in ihr Amt eingeführt worden. Sie verstärkt damit das Pastoralteam in der Pfarreiengemeinschaft "Am Weinstock Jesu", in der die Pfarrgemeinden Zeil, Sand, Krum und Ziegelanger zusammengeschlossen sind.

Die Sonne strahlte mit der neuen Pastoralreferentin und vielen Gottesdienstbesuchern um die Wette, als die Gläubigen im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes die Einführung feiern durften. Pfarrer Michael Erhart war laut einer Mitteilung der Pfarreiengemeinschaft froh und dankbar, dass die Stelle so schnell besetzt werden konnte, und auch Sandra Lohs zeigte sich erfreut, dass sie so heimatnah wirken darf. Mit einem persönlichen "Sinnes-Segen" wurde sie in ihren Dienst aufgenommen.

Vergebung ist zentrales Thema

In ihrer Predigt hob sie die Notwendigkeit der Vergebungsbereitschaft hervor, die Jesus anmahne und die oft schon in kleinen Dingen beginne, aber doch immer schwierig sei. Oftmals fühle man sich ungerecht behandelt, kenne aber die Hintergründe nicht, sagte sie. Insofern sollte man nicht vorschnell urteilen.

Sandra Lohs rundete ihre Predigt mit einem Lied auf eine Melodie des englischen Sängers Ed Sheeran ab. "Denn Gott vergibt, er sieht das Gute. Gott vergibt, weil er dich liebt. Vergib auch du, lass die Wut doch los. So wirst du frei, nach vorne zu schaun und an Gottes Reich selbst mitzubaun", so hieß es im Refrain des Liedes.

Vertreter der Pfarreigemeinden aus Zeil, Krum und Ziegel-anger begrüßten die neue Pastoralreferentin mit individuellen Gaben der jeweiligen Ortschaft.

Mit Federweißem angestoßen

Im Anschluss an den Gottesdienst in der Zeiler Kirche konnten alle Mitwirkenden auf dem Kirchplatz mit Sandra Lohs sowie untereinander ins Gespräch kommen.

Auch in Sand wurde die neue Pastoralreferentin im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes empfangen. Das Begrüßungsgeschenk, ein geflochtenes Weidenkreuz, brachte die Botschaft mit: Wir sind miteinander und mit Gott verbunden. Möge die neue Pastoralreferentin immer den Geist und die Kraft haben, die Verbindungen zu bestärken und zu beleben, so der Wunsch der Pfarreiengemeinschaft. red