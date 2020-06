Passantin löscht Küchenbrand

Dank des beherzten Einschreitens einer Verkehrsteilnehmerin konnte am Wochenende bei einem Küchenbrand in Höchstadt Schlimmeres verhindert werden. Die 27-jährige Erlangerin befuhr mit ihrem Auto den Kieferndorfer Weg stadteinwärts, als sie im Vorbeifahren eine offene Flamme in einem Küchenfenster sah. Sofort hielt die Frau an, lief zum Haus und betätigte die Klingel, um die Hausbewohner zu alarmieren. Durch das geschlossene Küchenfenster konnte die 27-Jährige dann das siebenjährige Kind der Familie sehen, das versuchte, den Brandherd einzudämmen. Die Siebenjährige öffnete die Haustür und konnte gerettet werden. Zusammen mit der jungen Frau wurde der Brand gelöscht. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, hatte die Mutter des Mädchens zu kochen begonnen, sich dann jedoch ins Wohnzimmer begeben und den Topf auf dem Herd vergessen.