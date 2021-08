Bei einem Unfall im Coburger Parkhaus Post entstand am Dienstagnachmittag ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro an zwei Fahrzeugen. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, fuhr eine 82-Jährige mit ihrem Mercedes beim Einparken gegen den Ford einer 45-Jährigen. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Streifschaden. pol