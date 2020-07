Parkplatzgezwitscher

Auf dem Parkplatz, den ich von meinem Schreibtisch im Büro aus überblicke, gibt es sechs Stellplätze. Genau genommen sind es acht, aber weil jemand zwei davon mit der Aufschrift "reserviert" versehen hat, betrachte ich diese beiden Plätze mit exakt jenem Maß an Ignoranz, das ich auch den ach so beliebten Rattanmöbel zukommen lasse, und zähle stattdessen sechs. Sechs Parklücken, in denen jedermann seinem Boliden eine vorzügliche Rast bieten kann, solange sie oder er gewillt ist, ein Parkticket für 25 Cent die Stunde zu ziehen. Noch schöner wird es nur in der Tiefgarage.

Als ich vor acht Wochen in Höchstadt zu arbeiten anfing, waren am Freitag um 9.32 Uhr sechs von sechs Parkplätzen vakant. Ich schrieb die Zahl in meinen Notizblock. Freitag vor vier Wochen, 9.24 Uhr, vier freie Plätze. Vermerkte ich. Während ich das hier schreibe sind alle Plätze belegt, und obwohl ich mich vormittags ein kleinwenig darüber aufgeregt habe, deute ich es in diesem postpandemischen Sommer als positives Zeichen, als Symbol zurückgewonnener Leichtigkeit, wenn man so will, dass die Höchstadter ihre Parkplätze endlich wieder bevölkern.

Dass das nicht für alle gilt, bemerkte ich kürzlich an einem Donnerstag. Es war kurz vor zehn. Eine kunstvolle Lenkbewegung ausführend bog ich auf den Parkplatz ein. Ich steuerte auf die letzte freie Lücke zu, wo eine Frau im mittleren Alter versuchte, ihr wüstentaugliches Fahrzeug in die vorletzte Lücke nebenan zu bugsieren. Die Folge war nun, dass sie zwei Parkplätze belegte, woraufhin ich das Fenster nach unten kurbelte, um sie auf das Missgeschick hinzuweisen. Verblüfft schaute sie zu mir rüber und sagte: "Ich bin gleich wieder weg." Im höflichsten mir möglichen Ton erwiderte ich: "Na und." Sie mich mokant anfeixend: "Kann ich jetzt a nix machen." Ich kurbelte das Fenster wieder hoch und wartete ein wenig, ehe ich den Rückwärtsgang einlegte und stillschweigend von dannen zog.

Würde ich an dieser Stelle schreiben, dass der Zwischenfall spurlos an mir vorüberging, ich würde lügen. Wie jeder sensible Mann im voranschreitenden Alter fragte ich mich, ob es an mir liegt, ob ich in einer mir unbekannten Sitte danebengegriffen hatte. Ich spulte die Szene gedanklich vor und zurück, zurück und vor. Da mir mein Verhalten aber weitgehend passabel vorkam, klopfte ich den Staub ab und beschloss, die Sache schnellstmöglich zu vergessen.

Nachdem ich ein paar Straßen weiter geparkt hatte, lief ich ohne Sorge zum Redaktionsgebäude. Die Sonne flirrte über den Asphalt, am Vogelseck überquerten ein paar Frauen in luftigen Sommerkleidern die Kreuzung. Auf der Suche nach einem schattigen Plätzchen trat ich ins Büro. Ich startete meinen Computer und las die ersten Nachrichten des Tages. Noch einmal dachte ich an die Frau, dann holte ich mir ein Glas Wasser aus der Küche und blickte durchs Fenster nach draußen. Zu diesem Zeitpunkt waren exakt viereinhalb Parkplätze belegt.

