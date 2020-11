Wie die Bauverwaltung der Stadt Haßfurt informiert, wird im Rahmen des barrierefreien Umbaus des Bahnhofsumfeldes in Haßfurt der gesamte Parkplatz an der Güterhalle bis zum Jahresende für die Baumaßnahme benötigt. Mit der Anlieferung von Baumaterial wird am Montag, 23. November, begonnen. Aus diesem Grund ist der Parkplatz ab diesem Zeitpunkt für den gesamten Verkehr gesperrt. Anschließend ist der Parkplatz bis zur Baufertigstellung nur noch eingeschränkt nutzbar. Deshalb können bis auf weiteres keine neuen Dauerparkausweise mehr ausgestellt werden, teilt die Bauverwaltung weiter mit. Die Stadt bietet für die Nutzer der bis zum 31. Dezember gültigen Dauerparkausweise folgende alternative Parkmöglichkeiten an: Der Parkplatz westlich des Bahnhofsgebäudes ist eingeschränkt nutzbar. Dort befinden sich auch Baumaterial und Maschinen für den barrierefreien Umbau. Der Parkplatz südwestlich der Eishalle in der Straße "Großer Anger" wird ersatzweise für die Besitzer der Dauerparkausweise angeboten. Es stehen 136 Parkplätze zur Verfügung. Der Fußweg in die Innenstadt beträgt maximal sieben Minuten. Den barrierefreien Umbau des Haßfurter Bahnhofs haben die Stadt und vor allem der Seniorenbeirat seit langem angestrebt. Nun läuft das Projekt. ft