Zweifellos läuft in Litzendorf vieles gut. Angetrieben von einer engagierten Bürgerschaft und einem aktiven Gemeinderat werden - mit wenig Eigenmitteln und bei überschaubarer Steuerkraft - zahlreiche öffentliche Projekte vorbildlich parteiübergreifend realisiert. Die professionelle Begleitung der Innenortsentwicklung durch eine Stadtplanerin kann mancher Gemeinde, wo ein eher weniger weitsichtiges Finanzgebaren gepflegt wird, zum Vorbild taugen. Überregionale Auszeichnungen legen Zeugnis davon ab, wie zum Wohle der Bürger gemeinsam Politik gestaltet wird. Jedoch wäre es für ein gedeihliches Miteinander förderlich, wenn sich dieser Gemeinschaftssinn (und das Kommunalwahlergebnis) auch in der Vergabe öffentlicher Ämter widerspiegeln würde. Noch dazu, wenn es sich um einen Posten handelt wie den des "Agenda-21-Beauftragten", der von den Grünen maßgeblich mitgeprägt wurde, aber bei der Abstimmung dem Kandidaten der Gegenseite zufiel. Man sollte sich nicht dem Verdacht aussetzen, dass man sich bei der Ämtervergabe von Parteiinteressen leiten lässt, wie es in der großen Politik leider (schlechter) Brauch ist.