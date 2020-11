Der Eulenstein - eine malerische Felswand im Ellertal östlich von Tiefenellern - wurde im vergangenen Frühjahr zum Star eines Foto- und Filmshootings. Daraus ist eine 360°-Panoramatour entstanden, die der Bund Naturschutz Bamberg nun gemeinsam mit der Produktionsfirma Bildwerk.art präsentiert hat. Unterm blauen Wolkenhimmel träumen, im Vogelflug über das Ellertal schweben, einem plätschernden Bach lauschen oder durch ein beeindruckendes Biberrevier streifen. Das kann jetzt jeder Besucher der Homepage des Bund Naturschutz Bamberg (BN) auf einem virtuellen Rundgang erleben.

Wenn es draußen herbstlich trüb und düster wird, lädt die virtuelle Tour dazu ein, in die Schönheit dieser Frühlingslandschaft einzutauchen und sie auf sich wirken zu lassen. Mit der Maus oder den Cursortasten lässt sich auf dem Bildschirm immer wieder Neues entdecken. Informative Audiotexte erläutern die Bilder und geben Informationen über die Entstehung der Landschaft, über ökologische Zusammenhänge und aktuelle Herausforderungen des Naturschutzes.

Drohnenflug über Biberrevier

"Natürlich kann ein virtueller Rundgang niemals das direkte Naturerlebnis ersetzen. Aber wir können damit Eindrücke vermitteln, die sonst nicht möglich sind. So zeigt zum Beispiel ein Drohnenflug über dem Biberrevier sehr eindrucksvoll, wie dieser emsige Nager die Struktur der Landschaft verändert und damit zur Artenvielfalt beiträgt" so Johannes Otto Först vom BN, der den Rundgang mit entwickelt hat. Sichtlich stolz über das Ergebnis, ergänzt Erich Spranger, Zweiter Vorsitzender des BN, in der Pressemitteilung: "Diese virtuelle Präsentation dürfte in der Naturvermittlung bisher einmalig sein. Wir sind hier Vorreiter und greifen die digitalen Möglichkeiten auf, um Menschen die Natur auf diese Weise näher zu bringen. Und gleichzeitig möchten wir damit anregen, raus zu gehen, sich zu engagieren und sich für den Erhalt von Natur und Artenvielfalt einzusetzen."

Bildwerk.art, ein Bamberger Unternehmen, das auf die Produktion von virtuellen 360°-Rundgängen spezialisiert ist, setzte die Ideen und Konzepte des BN in eindrucksvollen Bildern um. Für Sabine Sense, Leiterin von Bildwerk.art, war der Rundgang ein Herzensprojekt, weil sie schon immer gern in der Natur unterwegs ist: "Bei den Aufnahmen im Frühling sind wir selbst richtig in die Landschaft eingetaucht. Besonders spannend war, dass sich der Rundgang durch die Zusammenarbeit mit dem Team vom BN so dynamisch entwickelt hat. Das war für alle inspirierend und wir haben dabei viel Neues gelernt."

Wer neugierig geworden ist, kann die virtuelle Panoramatour jederzeit auf der Seite www.bamberg.bund-naturschutz.de/aktuelles besuchen. Sie ist auch auf Facebook und Instagram verlinkt und darf laut BN gerne geteilt werden. red