Wenn auch aufgrund der aktuellen Corona-Situation die Reiselust in ferne Länder eingeschränkt ist, war dies für das Fotoclub-Mitglied Mirko Gahn kein Hindernis, in seine Reiseerinnerungen abzutauchen, um eine Auswahl für das Bild des Monats September zu präsentieren. Aus dem dargebotenen Bildmaterial prämierten die Clubmitglieder im Onlinevoting das Nachtpanorama von Hongkong zum Bild des Monats mit dem Titel "Victoria Harbour and the Hongkong skyline at night". Vom Victoria Peak, mit 552 Metern die höchste Erhebung auf Hongkong Island und gleichzeitig der Hausberg von Hongkong, hielt er die fantastische Aussicht auf die spektakulären Wolkenkratzer Hongkongs und den Hafen im Bild fest. Bei Nacht ein unvergesslicher Anblick. ga