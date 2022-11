Die Stricknadel einmal auf Seite gelegt haben die Seniorinnen des Strickkreises der Dorfgemeinschaft Thundorf und stattdessen 400 süße Päckchen für den Nikolaus der Dorfweihnacht gefüllt. Drei der Frauen waren über 80 Jahre (89, 86 und 82). Zu dieser Aktion kam auch 1. Bürgermeisterin Judith Dekant mit einer Flasche Sekt vorbei sowie die Gemeinderätin und 1. Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Sigrid Hotaling, war es doch auch ein Jubiläum, denn zum 60. Mal war das Strickcafé im alten Forsthaus geöffnet. Erstmals war dieses Treffen am 7. Januar 2015, es war eine Idee von Altbürgermeister Anton Bauernschubert. Während die Frauen stricken, sind im zweiten Raum ein oder zwei Partien Männer beim Schafkopfen, hier ist der älteste Teilnehmer 85 Jahre. Als Dankeschön für das Füllen der Päckchen brachte die Mitorganisatorin der Thundorfer Dorfweihnacht, Bettina Seufert, eine Torte vorbei. Aus terminlichen Gründen muss der nächste Termin am 23. November ausfallen. Das Strickcafé ist erst wieder am 7. Dezember geöffnet. mib