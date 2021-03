Beim Zeltlager der IG "Spielplatz Katzenbach" am Totnansberg im Jahr 2019 haben die Mädchen und Jungen neue Eier für den Osterbrunnen bemalt. Seit vielen Jahren organisieren die Verantwortlichen ein gemeinschaftliches Wochenende mit Spiel, Spaß, kreativen Ideen, Wanderungen und Gemeinschaftssinn. Nachdem die Verantwortlichen der Kirchenverwaltung und der IG "Spielplatz Katzenbach" nun schon seit Längerem mit den Hygieneregeln vertraut sind, konnte ein kleiner Trupp in diesem Jahr den Osterbrunnen am Kirchplatz mit den neuen Eiern schmücken (unser Foto). Auch andere Traditionen werden in Katzenbach aufrecht erhalten: So werden wieder die Dorfbewohner ihre Klapperkästen aus den Kellern und Dachböden holen, um an den Kartagen zu den Gebeten, Gottesdiensten und Weckrufen zu klappern. Foto: Carmen Fehr