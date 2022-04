Die Volkshochschule Bad Brückenau bietet am Samstag, 9. April, einen Kurs "Osterkekse backen und dekorieren" an. Beginn ist um 11 Uhr in der Schulküche der Mittelschule Bad Brückenau. Anmeldungen sind ab sofort im Internet unter www.vhs-kisshab.de, per E-Mail kulturbuero@bad-brueckenau.de oder über das vhs-Büro Bad Brückenau, Tel.: 09741/804 55, möglich. sek