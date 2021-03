Pause, doch kein Vergessen: Mit kreativen Ostergrüßen bleibt die KASA Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit in Kontakt mit ihren Ehrenamtlichen. Sie erhalten in den nächsten Tagen mit kleinen Überraschungen gefüllte Oster-Tüten als Zeichen der Verbundenheit in der Corona-Pandemie.

Ohne den freiwilligen Einsatz der rund einhundert Frauen und Männer in Stadt und Landkreis Kulmbach, würde vielen von der KASA betreuten Menschen ein Stück Lebensqualität fehlen. In Projekten wie dem Besuchsdienst "Aktion Zeit haben", dem Ladentreff Goethestraße, den Schlaganfall-Helfern oder der Aktion "Auf Rädern zum Essen" zeigen sie seit vielen Jahren unermüdlichen Einsatz. Durch die Corona-Krise können sie derzeit nur sehr eingeschränkt wirken - durch Telefonate oder Briefe schreiben.

Auf diese Weise findet aktuell auch der Austausch zwischen KASA-Leiterin Pia Schmidt und den Ehrenamtlichen statt, der alle stets bereichert. red