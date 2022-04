Manchmal liegen uns unsere Sorgen wie Steine auf der Seele. Manchmal brauchen wir einen Stein des Anstoßes, um unser Leben zu bedenken und zu betrachten: Der Stein wurde in der Karwoche zum zentralen Symbol in den Gottesdiensten im Pastoralen Raum Burkardroth. Anhand vieler Impulse wurden die Gottesdienstbesucher und -besucherinnen angeregt, die biblischen Texte auch in der heutigen Zeit zu hören und zu verstehen.

Am Gründonnerstag verdeutlichte Pfarrer Stephan Hartmann in seiner Predigt: "Wir dürfen uns bewusst sein, dass es nicht nur um eine Erinnerung an Jesus Christus geht, wenn wir zum Gottesdienst zusammenkommen und feiern, was Jesus uns an diesem Abend geschenkt hat." Dabei gehe es auch um das Heute: Immer noch sei Jesus Christus bei uns in seiner Kirche, auch wenn diese Kirche heute immer wieder kritisch gesehen und hinterfragt werde. Am Karfreitag konnten Steine für alles schwere und belastende, neben Blumen, die die Liebe zu Gott ausdrücken, an das Kreuz gelegt werden. In der Osternacht kam schließlich der Stein ins Rollen. Auferstehung konnte gefeiert werden.

"Wie der Stein vor dem Grab Jesu, hoffen wir darauf, dass auch bei uns all die Steine, die Trauer, Ängste und Nöte aus dem Weg gerollt werden. So kann der Blick neu geöffnet werden, für Freude und Hoffnung, für das Leben. Ein Leben in Frieden und Gemeinschaft." red