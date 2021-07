Mehrere Ortstermine nimmt der Stadtrat Münnerstadt am Montag, 26. Juli, wahr. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Hochbehälter Karlsberg, anschließend wird die Situation der vorläufigen, zusätzlichen Hortbetreuung an der Freiherr-von-Lutz-Schule begutachtet. Abschließend besichtigt der Stadtrat noch die Zugangssituation von der Reichenbacher Straße zum Parkplatz "Jägergrundstück". Danach geht es zur Sitzung in der Alten Aula. sek