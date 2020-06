Ortssprecher für zwei Orte

Die Stadt Zeil hat die Ortssprecher für die Stadtteile Bischofsheim und Sechsthal wählen lassen. Das sind Uwe Möltner und Heike Hluchnik, wie die Stadt jetzt mitteilte.

Uwe Möltner heißt der alte und neue Ortssprecher von Bischofsheim. Mit großer Mehrheit wurde er für die nächsten sechs Jahre bestätigt. 17 Bischofsheimer waren an der Wahl beteiligt. Für das kleine Sechsthal ergibt sich eine Änderung. Der bisherige Ortsprecher Werner Schneider, der den Stadtteil 20 Jahre vertrat, wollte die Verantwortung in jüngere Hände geben und trat nicht mehr an. Zur Wahl standen Heike Hluchnik und Christian Käb. 16 von 27 Stimmen entfielen auf Heike Hluchnik. red