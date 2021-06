Für alle, die sich gerne im Freien bewegen und dabei ein bisschen Abenteuer und Spaß haben wollen, erklären die Abteilungsmitglieder des Orientierungslaufs des TV Coburg-Neuses ihre Natursportart. Zum kostenlosen Schnuppern vorbeikommen können Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Für 2er- oder 3er-Teams wird der Umgang mit Karte und Kompass erklärt. Heute und /oder morgen, 9. Juni, treffen sich die Interessierten jeweils um 17.30 Uhr am Sportplatz in Cortendorf. Bitte anmelden unter E-Mail an meldung@ol-coburg.de oder unter Telefon 09561/32299. red