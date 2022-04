Eine wunderbare Überraschung erlebten die Senioren der St. Marien Caritas Tagesbetreuung in Garitz. Christina Scheit, Kursleiterin von orientalisch-modernen Kinder-Tanzkursen bei der Vhs Bad Kissingen, kam mit ihren "orientalischen Tanzmäusen" zur Tagesbetreuung und präsentierte den überglücklichen Seniorinnen und Senioren ein wunderbares Tanzprogramm aus 1001 Nacht, heißt es in einer Pressemitteilung der Kursleiterin.

Lange war so etwas nicht mehr möglich gewesen. Im ersten Lockdown war bei der Vhs (wie überall) gar kein Unterricht möglich gewesen, dann ging es lange nur online. Seit einigen Monaten tanzen die Kinder endlich wieder live im Vhs-Kursraum in Winkels. "Auftritte waren sonst immer Highlights am Ende eines Tanzkurses. Leider war ein Auftritt in einem Seniorenheim nach wie vor undenkbar", seufzt Tanzlehrerin Christina Scheit. Doch sie ließ nicht locker und suchte fieberhaft nach einer Alternative. So kam sie auf die einzig machbare Möglichkeit: Ein Auftritt, der draußen stattfindet. Die Senioren sollten innen sitzen, eingekuschelt in Jacken und Decken, die Terrassentüren könnte man weit öffnen. Draußen tanzen die warm angezogenen Kinder. Das war der Plan.

Zwei Termine konnten nicht durchgeführt werden - einmal regnete es in Strömen, das andere Mal schneite es. Doch am vergangenen Mittwochnachmittag zeigte sich Petrus einsichtig. Tatsächlich schien sogar die Sonne, so dass die überraschten Damen und Herren der Tagesbetreuung gemütlich im Freien Platz nehmen konnten. Leuchtende Augen waren zu sehen, wenn man in die Gesichter der Senioren blickte. Die Kinder im Alter zwischen fünf und neun Jahren strahlten nach dem bunten Auftritt. "Tanzen macht sooo viel Spaß. Und einen Auftritt zu machen, ist superschön. Wie die Leute sich so sehr über uns freuen - das lieb ich, sagte Tänzerin Liliana Markart. red