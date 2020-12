Pfarrer Martin Emge vom Seelsorgebereich Forchheim-Mitte weist auf folgende Abendgebete an der renovierten Sandtner-Orgel in Verklärung Christi hin. Auftakt ist am Sonntag, 13. Dezember, um 18 Uhr, mit einem Bußgottesdienst mit Johannes Freund aus Forchheim. Orgelvespern finden am 1. Januar mit Thomas Greif aus Burgthann, am 31. Januar mit Georg Schäffner aus Gößweinstein und am 21. Februar mit Wolfgang Reichelt aus Forchheim statt. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Den Abschluss bildet am 28. März um 18 Uhr ein Bußgottesdienst mit dem Bamberger Domorganisten Markus Willinger.

Der Eintritt ist jeweils frei. Platzreservierungen sind im katholischen Pfarrbüro, Jean-Paul-Straße 4 in Forchheim (Montag 9 bis 11, Dienstag 14 bis 18 und donnerstags 8 bis 12 Uhr), unter Telefon 09191/2912 erforderlich. red