Die Musica Bayreuth macht mit ihrer Spazierfahrt am Samstag, 3. Juli, Halt in der Mangersreuther Kirche. Die Ankunft ist gegen 14.15 Uhr vorgesehen. Es folgt eine kurze Einführung in die Kirche und danach eine halbe Stunde Orgelmusik mit Organist Rainer Grampp. Gerne können auch Gemeindemitglieder und Interessierte mit dazukommen (Eintritt auf Spendenbasis). Die Veranstalter bitten um Anmeldung per E-Mail unter ticket@musica-bayreuth.de (mit dem Betreff "Spazierfahrt") oder telefonisch unter 0921/5089907 gebeten. red