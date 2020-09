Derzeit finden coronabedingt noch keine Feierabendgottesdienste in der Spitalkirche statt. Solange dies der Fall ist, wird weiterhin an jedem Mittwochabend das Gotteshaus bei Orgelmusik geöffnet sein. Heute wird Stadt- und Dekanatskantor Christian Reitenspieß zwischen 18.30 bis 19.30 Uhr an der Orgel der Spitalkirche spielen. Improvisationen und Orgelmusik aus Barock und Romantik werden sich abwechseln. Menschen, die in dieser Zeit zum Zuhören, Innehalten vom Tag oder zum stillen Gebet in die Spitalkirche kommen möchten, sind herzlich eingeladen. red