Der Geschichtsverein Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt morgen um 19 Uhr zu einem Online-Vortrag ein. Unter dem Titel "Die Königinnenmacher" referiert die Kirchenmusikerin Katharina Bereiter aus Hofheim am Taunus über oberfränkische Orgelbauerfamilien.

Die Königin der Instrumente lebt von ihren Organisten, aber auch von ihren Schöpfern. 2017 hat die Unesco den deutschen Orgelbau zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Grund genug, sich einmal auf die Spurensuche von Orgelbauern in der Region zu begeben.

Schlaglichter auf drei Orgelbauerfamilien sollen zeigen, wie vielfältig der Orgelbau in Franken schon immer war. Im späten 16. Jahrhundert wirkte Timotheus Compenius in Staffelstein. Er entstammt einer traditionsreichen Orgelbauerfamilie, deren Mitglieder bis nach Dänemark Orgeln höchster Qualität erbauten.

Im 18. und 19. Jahrhundert dominierte die Orgelbauerfamilie Hofmann in Neustadt bei Coburg 85 Jahre lang in drei Generationen den Orgelbau im Coburger Land und in Südthüringen.

Und schließlich musste die Orgelbauerfamilie Mann nach dem Zweiten Weltkrieg auf ihrem Weg von Bayreuth nach Unterfranken in Hirschaid schlechte Erfahrungen machen, bevor sie in den internationalen Erfolg starten konnte.

Der Vortrag ist öffentlich, kostenfrei und ohne Voranmeldung zugänglich. Die Zugangsdaten findet man unter http://www.chw-franken.de. red