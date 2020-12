Der Weiße Ring hilft auch in der jetzt schwierigen Zeit der zunehmenden Ausbreitung des Corona-Virus und der Ausgangssperren den Opfern von Gewaltdelikten. Die Opferhilfe ist per Telefon oder E-Mail möglich, wird in einer Pressemitteilung betont. Publikumsverkehr ist bis auf weiteres untersagt.

Änderungen werden nach Lage der Sachverhalte mitgeteilt. Die Hotline des Weißen Ringes ist an sieben Tagen in der Woche jeweils von 7 bis 22 Uhr besetzt und unter der Telefonnummer 116006 zu erreichen. Ebenso ist die Beratungsstelle des Weißen Rings in Forchheim unter der Telefonnummer 09545/509099 (AB) oder per E- Mail an mkavieth@t-online.de erreichbar. Der Notruf bei sexualisierter Gewalt ist telefonisch unter 0951/9868730 jeweils dienstags von 9 bis 11 Uhr und donnerstags von 9 bis 11 Uhr sowie zwischen 16 und 18 uhr oder via E-Mail an notruf@skf-bamberg.de zu erreichen.

Das Frauenhaus Bamberg ist unter der Rufnummer 0951/58280 kontaktierbar. Für Meldungen an die Polizeiinspektion Forchheim steht die Telefonnummer 09191/70900 und für die Polizei in Ebermannstadt Tel. 09194/73880 zur Verfügung. red