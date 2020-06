Opernabend in Erfurt

Die Tagesfahrt der Volkshochschule (VHS) Lichtenfels zum Opernabend der Erfurter Domstufen-Festspiele am 16. Juli stieß auf so große Nachfrage, dass kurzfristig noch ein zweiter Termin eingeplant wurde. Die zweite Fahrt nach Erfurt findet am Mittwoch, 29. Juli, statt. Für diese Fahrt sind noch Plätze frei. Die Domstufen-Festspiele in Erfurt finden heuer nicht in der ursprünglich geplanten Form als "Nabucco" vor einem 2000-köpfigen Publikum, sondern in kleiner, erlesener Form als eine auf 500 Besucher begrenzte Open-Air-Veranstaltung auf dem Domplatz von Erfurt statt. Auf dem Programm stehen Ausschnitte aus bekannten Opern von Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini. Internationale Gesangsstars und Chöre sind die Akteure dieses italienischen Opernabends vor der Kulisse des Erfurter Doms. Nähere Auskünfte zu dieser musikalischen Sommernacht am Mittwoch, 29. Juli, erteilt Sigrid Radunz-Fichtner unter Telefon 09571/88835 oder per E-Mail (sr-reisen@web.de). red