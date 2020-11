Nicht weit kam ein Autofahrer, der unter Alkoholeinfluss in Schönbrunn Schaden in einem Garten angerichtet hat. Am Freitag prallte der 32-Jährige mit seinem Opel gegen einen Gartenzaun in der Rudendorfer Straße. Bevor das Auto im Garten stehen blieb, riss es den massiven Betonpfosten, der die Zaunelemente verband, um. Im Anschluss flüchtete der Fahrer mit seinem Opel in Richtung Rudendorf. Sein Pech: Bei dem Malheur im Garten war das Kennzeichen abgerissen worden und liegen geblieben. Somit konnte der Fahrer durch die Polizei ermittelt werden. An der Wohnanschrift wurde der 32-Jährige mit seinem Pkw angetroffen. Da die Streife bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrnahm, wurde ein Alkoholtest veranlasst und eine Blutentnahme angeordnet. Ein vorläufiger Entzug der Fahrerlaubnis ist die Folge. Der Sachschaden am Gartenzaun beläuft sich auf rund 2500 Euro. Am Opel wurde die komplette Fahrzeugfront stark deformiert und eingedrückt. Hier liegt der Sachschaden bei etwa 2000 Euro.