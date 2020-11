Da aktuell keine Präsenzkurse stattfinden können, bietet die Volkshochschule (VHS) Lichtenfels folgende Onlinekurse in der VHS-Cloud an: Fit und glücklich - Sitzgymnastik für Senioren, B 33045, Montag 9.30 bis 10.30 Uhr; Online-Deep Work, E 33022, athletisches, einfaches, intensives und schweißtreibendes funktionelles Training, Montag, 17.45 bis 18.45 Uhr; Meditation - Reise in die Stille, S 38029, Montag 18.15 bis 19.45 Uhr; Bodyworkout für Frauen und Männer, S 33068, Montag, 18 bis 19 Uhr; Abendyoga im Yin-Stil, S 38061, Dienstag, 24. November, 17.30 bis 18.30 Uhr; Präventive Rückengymnastik (für alle Altersgruppen geeignet), S 33022, Mittwoch, 19 bis 20 Uhr; Rückenschule (für alle Altersgruppen geeignet), L 33059, Donnerstag, 10 bis 11 Uhr; Cross-Fit für Einsteiger, L 33063, Donnerstag, 18.30 bis 19.30 Uhr; Yoga für Anfänger, S 38043, Donnerstag, 19.15 bis 20.45 Uhr; Pilates, E 33075, Donnerstag, 17.30 bis 18.30 Uhr; Yoga für Anfänger, S 38044, Freitag, 15.30 bis 16.30 Uhr; Ganzkörperworkout Bodystyling, S 33038, Freitag, 16.45 bis 17.45 Uhr; Zumba® Fitness, S 34007, Freitag, 18 bis 19 Uhr; Spanisch für Anfänger, A1, L 46015, ab 28. Dezember bis 8. Januar, 16 bis 19.15 Uhr.

Die Anmeldung erfolgt unter www.vhsbislif.de, Telefon 09571/18574 oder bei den Außenstellen. red