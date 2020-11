Die Agentur für Arbeit kennt die Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen, die nach einer beruflichen Auszeit auf dem Weg zurück ins Berufsleben entstehen. Betroffen sind weiterhin überwiegend Frauen nach der Erziehungszeit, aber auch Väter oder Angehörige, die zum Beispiel die Pflege eines Familienmitgliedes übernommen haben.

"Insbesondere in Corona-Zeiten möchten wir Frauen und Männern eine kostenlose Beratung anbieten, um weiter beruflich am Ball zu bleiben. Gerade jetzt sind Familien besonders gefordert und Themen zum beruflichen (Wieder-)Einstieg und zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie stehen bei vielen Menschen stark im Fokus", weiß Susanne Oppermann, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Folgende Online-Seminare bietet die externe Businesstrainerin Anna Daniela Pickel an: 27. November: "Stärken erkennen und nutzen"; 3. Dezember: "Stellen suchen und finden"; 8. Dezember: "Erfolgreich auf Jobsuche: Bewerbungsstrategien - Bewerbungsmappen"; 11. Dezember: "Sicher und überzeugend im Vorstellungsgespräch"; 14. Dezember: "Gehaltsverhandlungen erfolgreich führen". Die Seminare finden von 9 bis 10 Uhr statt, sie können einzeln und unabhängig voneinander gebucht werden, die Teilnahme ist kostenfrei.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an: Bayreuth-Hof.Wiedereinstieg@ arbeitsagentur.de. red