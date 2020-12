Die Dozenten und Teilnehmer von Yogakursen der Volkshochschule haben auf das Verbot von Präsenzkursen reagiert und sind auf die digitale Alternative in den eigenen vier Wänden umgestiegen. In der nächsten Woche starten sechs weitere Yoga-Angebote unterschiedlicher Ausrichtung für Anfänger und Fortgeschrittene: "Raus aus dem Bett und rauf auf die Matte" am Montag, 14. Dezember, 6 bis 7.30 Uhr; "Yoga Morning flow - für Geübte" am Dienstag, 15. Dezember, von 7.30 bis 8.30 Uhr; "Yin Yoga am Vormittag" am Dienstag, 15. Dezember, von 9.30 bis 11 Uhr; "Vinyasa Yoga" am Dienstag, 15. Dezember, von 17.30 bis 18.30 Uhr; "Yoga - für Fortgeschrittene" am Dienstag, 22. Dezember, von 17.25 bis 18.55 Uhr und ein "Yoga - Intensivkurs" am Montag, 28. Dezember, 16 bis 17 Uhr. Wer teilnehmen möchte, kann sich wie gewohnt telefonisch unter der Rufnummer 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de anmelden und erhält anschließend per E-Mail einen Link und eine Anleitung. red