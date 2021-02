Mit Verkündung des ersten Lockdown im März 2020 wurden die Gewohnheiten vieler kultureller Akteure in Frage gestellt. Live-Ereignisse mit Publikum waren untersagt, Einrichtungen vor Ort wurden geschlossen. Viele Aktivitäten verlagerten sich in den digitalen Raum. Auch wenn Veranstaltungen vor und mit echtem Publikum irgendwann wieder möglich sein werden, wird uns das Thema "Kultur im Netz" weiter begleiten. Zum Austausch über dieses und weitere Themen, die die Kulturschaffenden bewegen, hat der Landkreis Bad Kissingen im letzten Herbst die Online-Austauschreihe #netzwerkstattkultur ins Leben gerufen.

Der nächste Termin dieser Reihe findet am Dienstag, 9. Febuar, um 19 bis 20.30 Uhr statt und widmet sich dem Thema "Kultur im Netz: Was ist möglich? Was ist sinnvoll?". Vertreter der Kulturkonsorten (München) setzen sich gemeinsam mit den Teilnehmern in einem Online-Workshop mit folgenden Fragen auseinander: Muss es immer Streaming sein? Welche weiteren Formate gibt es im Bereich Kultur? Welche machen für mich Sinn? Wie können digitale Formate und real Existierendes zusammen gedacht werden? Die Kulturkonsorten sind ein Netzwerk für Kunst, Kultur, Wissenschaft und Kommunikation im digitalen Raum, das sich seit 2010 mit neuen Formen und Methoden digitaler Kulturvermittlung auseinandersetzt. An diesem Abend werden sie vertreten durch Dr. Christian Gries und Harald Link. Sie stellen Beispiele für verschiedene Formate vor und stehen für Fragen sowie zur Diskussion zur Verfügung.

Anmeldung ab sofort

Der Termin findet ausschließlich online statt und richtet sich an kulturelle Akteure aller Sparten mit Tätigkeitsschwerpunkt im Landkreis Bad Kissingen. Interessierte können sich anmelden unter kultur@kg.de beziehungsweise Tel.: 0971/ 801 51 70. Nach der Anmeldung erhalten Angemeldete einen Online-Link zur digitalen Teilnahme. Hier gibt es auch Infos zu den technischen Voraussetzungen der Teilnahme. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Die Reihe #netzwerkstattkultur wird angeboten und koordiniert vom Regionalmanagement, Projektmanagement Kultur, des Landkreises Bad Kissingen. Dieses wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. red