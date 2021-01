Unter dem Motto "Energiewende selber machen" laden der Energiewende ER(H)langen, der Bund Naturschutz, Kreisgruppe Erlangen, und Fridays for Future Erlangen ab diesem Mittwoch zu insgesamt sechs Online-Vorträgen, jeweils ab 19.30 Uhr, ein. Die Themen und Termine sind: Mittwoch, 13. Januar, "Weiterbetrieb sogenannter Ü20-Photovoltaik-Anlagen"; Mittwoch, 20. Januar, "Mein CO2-Fußabdruck - Wie groß ist er? Wie reduziere ich ihn?"; Mittwoch, 27. Januar, "Photovoltaik-Strom vom Hausdach - einfach selber machen!"; Mittwoch, 3. Februar, "Klimagerecht und ökologisch Sanieren - Dämmung der Gebäudehülle"; Mittwoch, 10. Februar, "Balkonsolaranlagen: Strom vom Balkon - einfach selber machen!" und am Mittwoch, 17. Februar, "Modernisierung der Heizungsanlage - Heizungssysteme im Vergleich" angeboten. Die Vorträge sind kostenlos, eine Teilnahme ist von zu Hause aus per Computer oder Tablet möglich. Details gibt es unter www.energiewende-erlangen.de. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an info@energiewende-erlangen.de.

Bürgern aus Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt, die bereits planen, eine Photovoltaikanlage bauen zu lassen, aber nicht genau wissen, was hierbei zu beachten ist, bietet der Energiewende ER(H)langen zudem eine kostenlose Bürger-Solar-Beratung an. Die Vermittlung der Berater erfolgt über das Landratsamt Erlangen-Höchstadt. Informationen hierzu gibt es unter www.energiewende-erlangen.de/BSB. red