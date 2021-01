Am Dienstag, 19. Januar, von 19 bis 20 Uhr bietet "Land schafft Energie" einen Online-Vortrag zum Thema "Mein erstes Elektroauto" an.

Elektroautos faszinieren: Sie sind leise, besitzen eine hohe Fahrdynamik und lassen sich zu Hause laden. In der Bevölkerung zeichne sich mehr und mehr der Wunsch hin zu vom Import fossiler Kraftstoffe unabhängiger Mobilität ab. Die Referentin Rita Haas, Expertin für alternative Mobilität bei "Land schafft Energie", gibt Einsteigern Wissen an die Hand, informiert über Technik, Batterie und Reichweite und vergleicht die Kosten von E-Autos und Verbrennern. Darüber hinaus werden weitere Themen rund um den Kauf von Elektroautos behandelt. Während des Vortrags können über die Chat-Funktion Fragen an die Referentin gestellt werden. Zugangsvoraussetzungen sind eine Anmeldung sowie ein PC mit stabiler Internetverbindung. Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular sind unter www.landschafftenergie.bay ern/veranstaltungen/elektroauto/ zu finden. red