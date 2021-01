Forchheim 11.01.2021

Online-Vortrag: Mehr- jährige Energiepflanzen

"LandSchafftEnergie" bietet am Mittwoch, 27. Januar, einen Online-Vortrag zum Thema "Mehrjährige Energiepflanzen in Bayern - Potenziale zum Klimaschutz" an. Der einstündige Vortrag beginnt um 14 Uhr. ...