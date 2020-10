Das bayernweite Netzwerk "LandSchafftEnergie" bietet am Donnerstag, 5. November, von 14 bis 14.45 Uhr einen Online-Vortrag zum Thema "Hopfen als Arzneimittel" an. Der Referent Herbert Riepl, Inhaber der Professur für Organisch-Analytische Chemie am TUM- Campus Straubing, stellt die Ergebnisse seiner Arbeitsgruppe vor. In den letzten fünfzehn Jahren wurden durch Forschung im Bereich der Prenylflavonoide des Hopfens neue Erkenntnisse gewonnen. Dabei geht es um Potentiale zur künftigen Anwendung im Bereich der regenerativen Medizin. Neben der altbekannten schlaffördernden Wirkung kommen Aspekte im Bereich des Stoffwechsels, der möglichen Krebsprävention und des Entzündungsmanagements zur Sprache. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Benötigt wird ein PC oder Laptop mit stabiler Internetverbindung. Informationen und Anmeldeformular unter dem Link www.landschafftenergie.bay ern/veranstaltungen/hopfen/ . red