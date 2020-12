Der BBV weist auf seine informativen Online-Veranstaltungen hin: Heute um 19.30 Uhr geht es um "Die neue Düngeverordnung - Inhalte - Auswirkungen - rechtliche Schutzmöglichkeiten", morgen um 19.30 Uhr um das Thema "Palmöl - Auswirkungen auf Ernährung und Umwelt". So geht es weiter: Donnerstag, 10. Dezember, 19.30 Uhr, "Unfallschwerpunkt Wald"; Freitag, 11. Dezember, 19.30 Uhr, "Aktuelle Agrarpolitik und neue Informationen zur Afrikanischen Schweinepest"; Montag, 14. Dezember, 19 Uhr, "Sicher arbeiten mit Maschinen und Geräten"; Dienstag, 15. Dezember, 19 Uhr, "Kulap/VNP 2021 - Was ist bei Kulap und VNP zur Antragstellung 2021 geplant?"; Mittwoch, 16. Dezember, 19.30 Uhr: "Entwurf Insektenschutzgesetz: Welche Vorschläge liegen in Berlin auf dem Tisch?". Anmeldungen sind möglich auf www.bayerischerbauernverband.de/termine oder per E-Mail an: Coburg@BayerischerBauernVerband.de (mit Name, Telefon). red