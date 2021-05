Nach den Pfingst­ferien starten wieder einige Online-Angebote bei der Volkshochschule Hammelburg, für die es aktuell noch freie Plätze gibt.

Ab Dienstag 8. Juni, 19 Uhr kann man zuhause trainieren bei "Healthy & Strong Back meets Body Power" - online. In der ersten Stunde findet ein Wirbelsäulentraining statt. Wer sich auspowern will hängt eine halbe Stunde dran mit Body Power und das jede Woche an fünf Dienstagen bis 6. Juli.

Am Mittwoch, 9. Juni, 19 bis 20.15 Uhr findet begleitend zur Aktion des Biosphärenreservats Insekten gesucht: "Holzbiene und Trauer-Rosenkäfer" - online ein Vortrag von Tina Bauer statt. Diese beiden Insektenarten kommen aufgrund des Klimawandels häufiger in der Rhön vor.

Außerdem wird über die Vorgehensweise bei bürgerwissenschaftlichen Erfassungsprojekten (Citizen Science) berichtet. Natürlich bekommen die Teilnehmer Tipps, wie sie die beiden Insektenarten zum Be­obachten in den eigenen Garten locken können.

Am Donnerstag, 10. Juni, 18 bis 21.45 Uhr, gibt es "Nützliche Online-Tools für den (Arbeits-) Alltag". Kursleiter Markus Weber zeigt unter anderem, wie man mit einigen kostenlosen Diensten große Datenmengen verschicken kann oder gemeinsam und zur gleichen Zeit an Dokumenten arbeiten kann. Außerdem erfährt man Vor- und Nachteile verschiedener Anbieter von Video- und Telefonkonferenzen sowie Messenger-Diensten.

Das Vhs-Büro ist derzeit nur mit Termin geöffnet, daher am besten die Online-Anmeldemöglichkeit unter www.vhs-kisshab.de nutzen, rät die Volkshochschule.

Das Vhs-Büro unterstützt jeden, der teilnehmen will und steht für Techniktests zu den Bürozeiten zwischen 10 und 12 Uhr ab 4. Juni zur Verfügung, Interessierte sollen sich dazu vorher telefonisch melden unter 09732/902 434). red