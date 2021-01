Studium ohne Abi? Wie das funktioniert und welche Voraussetzungen dabei erfüllt werden müssen, erfahren Interessierte bei einer Online-Info-Veranstaltung der Hochschule: am Dienstag, 26. Januar, von 17 bis 18 Uhr über die Video-Plattform Zoom. Den Link zum virtuellen Veranstaltungsraum bekommt zugeschickt, wer sich unter www.hs-coburg.de/zoom-dich-rein.html unverbindlich anmeldet. Es werden Zulassungsvoraussetzungen, Studienaufbau und Bewerbungsmodalitäten erklärt und auch Finanzierung sowie Vereinbarkeit mit Familie und Beruf besprochen. Anschließend berichten zwei Studierende, die mit beruflicher Qualifikation studieren, von ihrem Weg und den Herausforderungen eines Studiums. Danach ist Zeit für Fragen. Der nächstmögliche Studienstart an der Hochschule Coburg ist der 1. Oktober 2021, der Bewerbungszeitraum beginnt am 2. Mai. Vor der Veranstaltung beantwortet die Studienberatung Fragen per Mail an: studienberatung@hs-coburg.de. red