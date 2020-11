Die Veranstaltungen vom Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbands (BBV) Bamberg-Forchheim gibt es jetzt online. Die Fachreferenten geben Einblick in ihr Spezialgebiet und stehen Rede und Antwort. In jeweils ein bis zwei Stunden erfahren die Teilnehmer Aktuelles von zu Hause aus. Derzeit sind fast alle Angebote noch kostenfrei. In der Veranstaltung am Dienstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr wird es um das Vertragsverletzungsverfahren der EU, Einstufung der neuen roten und gelben Gebiete, rechtliche Schritte, die der Bauernverband eingeleitet hat, neue Düngungsauflagen, Anpassungsmöglichkeiten der Betriebe, Nährstoffbedarfsberechnung, Düngeaufzeichnungen sowie die kommende Stoffstrombilanz gehen. Eine Anmeldung ist online unter www.bayerischerbauernverband.de/termine oder per E-Mail (mit Name und Telefonnummer) an Bamberg@BayerischerBauernVerband.de möglich. Angemeldete Teilnehmende erhalten die Zugangsdaten und Infos rechtzeitig per E-Mail geschickt. red