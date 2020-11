"Alles Leben ist Begegnung" - Das Motto des Heiligenhofs ist in Zeiten von Covid-19 eine besondere Herausforderung. Da persönliche Begegnungen derzeit nicht mehr möglich sind, nutzt der Heiligenhof nun das Internet für Seminare, heißt es in einer Mitteilung. Durch den Wechsel müssen aber einige Änderungen bei den Veranstaltungen vorgenommen werden, teilt der Heiligenhof weiter mit.

Die Veranstaltung "Sudetendeutsch-tschechische Erinnerungskultur und die Wirklichkeit von historischen Quellen und politischen Verträgen" am Samstag, 7. November, wurde gekürzt auf einen Tag, von 9 bis 18 Uhr. Das Online-Seminar der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk findet in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Sudetendeutscher Akademiker (ASA) statt.

Die Seminarwoche "Die Zukunft der europäischen Gedenk- und Erinnerungskultur" findet als zweigeteiltes Online-Seminar der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk in Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband statt. Die Woche besteht aus zwei zusammengehörenden Teilen, die aber auch getrennt voneinander besucht werden können. In den ersten Tagen steht "Der Beitrag von Institutionen, Organen, Vereinen und Kuratoren" im Mittelpunkt des Seminars, im zweiten Teil geht es um "Praxisbeispiele und Projekte". Das erste Seminar beginnt am Sonntag, 8. November, um 19 Uhr und endet am Dienstag, 10. November gegen 16.15 Uhr. Der zweite Seminarteil beginnt am Dienstag, 10. November, um 19 Uhr, und endet am Freitag, 13. November, um 12.30 Uhr.

Anfragen zu den für jedermann zugänglichen Seminaren sind zu richten an: Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 70, Fax: 0971/714 747 oder per Mail an info@heiligenhof.de. Anmeldungen sind nur per E-Mail unter Angabe einer E-Mail-Adresse an hoertler@heiligenhof.de möglich. Die Teilnehmer erhalten mit der Adresse webinar@heiligenhof.de eine Begrüßungsmail mit dem Einwahllink und Hinweisen auf Funktionen. Die Teilnahme ist kostenfrei. red