Ei-ne Serie von Online-Seminaren zum beruflichen Wiedereinstieg veranstalten demnächst die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) der Agenturen für Arbeit. Sie kennen die Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen, die nach einer beruflichen Auszeit auf dem Weg zurück ins Berufsleben entstehen.

Betroffen sind weiterhin überwiegend Frauen nach der Erziehungszeit, aber auch Väter oder Personen, die andere Familienaufgaben wie zum Beispiel die Pflege eines Angehörigen übernommen haben.

Den Titel "Stärken erkennen und nutzen" trägt das Seminar am 27. November. "Stellen suchen und finden" ist das Thema am 3. Dezember. Am 8. Dezember geht es um Bewerbungsstrategien und Bewerbungsmappen. Wie man sicher und überzeugend im Vorstellungsgespräch rüberkommt, kann man am 11. Dezember lernen, und "Gehaltsverhandlungen erfolgreich führen" ist das Thema am 14. Dezember. Alle Online-Seminare beginnen um 9 Uhr und dauern eine Stunde.

Die Seminare können einzeln und unabhängig voneinander gebucht werden, die Teilnahme ist kostenfrei und kann mit jedem internetfähigen Gerät erfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit.

Für die Seminare muss man sich anmelden, und zwar unter schweinfurt.bca@arbeitsagentur.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.Wer angemeldet ist, erhält eine E-Mail mit der Bestätigung und einen Link für die jeweilige Veranstaltung.

Die Seminare sind Vorträge, Fragen können im Chat oder im Nachhinein gestellt werden. Darüber hinaus bietet die Agentur für Arbeit auch individuelle Beratung an. Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite der Agentur für Arbeit Schweinfurt unter der Rubrik "Berufsberatung im Erwerbsleben". red