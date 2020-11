Besonders in der aktuellen Situation gilt es, Unsicherheiten und Herausforderungen, die nach einer beruflichen Auszeit auf dem Weg zurück ins Berufsleben entstehen, zu meistern. Die Agentur für Arbeit hat deshalb eine Seminarreihe mit Hilfestellungen für den beruflichen Wiedereinstieg entwickelt. Folgende Online-Seminare werden angeboten: Freitag, 27. November - Stärken erkennen und nutzen; Donnerstag, 3. Dezember - Stellen suchen und finden; Dienstag, 8. Dezember - Erfolgreich auf Jobsuche: Bewerbungsstrategien - Bewerbungsmappen; Freitag, 11. Dezember - Sicher und überzeugend im Vorstellungsgespräch; Montag, 14. Dezember - Gehaltsverhandlungen erfolgreich führen. Die Seminare beginnen alle um 9 Uhr, dauern jeweils eine Stunde, können einzeln und unabhängig voneinander gebucht werden. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich (die Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt). Anmeldungen an Bianca Heger, Bamberg-Coburg.BCA@arbeitsagentur.de. Sie verschickt die Bestätigung und eine Einladung mit dem Link für die jeweilige Veranstaltung. Bianca Heger, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt , bietet zudem die Möglichkeit einer individuellen Beratung zum beruflichen Wiedereinstieg. red