Online-Gottesdienst und Andacht

Die evangelische Kirchengemeinde Burgkunstadt gestaltet am morgigen Sonntag in Zusammenarbeit mit Thomas Meyer und Kristina Kanaan vom Ton- und Filmstudio "Classicconcept" wieder einen Online-Gottesdienst. Unter dem Motto "Geh aus mein Herz ..." wird eine besondere "Welt" vorgestellt, die im Alltag kaum Beachtung findet. Zugleich wird der Frage nachgegangen, welche Impulse daraus für das Leben der christlichen Gemeinde erwachsen können. Der Online-Gottesdienst wird auf der "Lebenszeichen-Homepage" www.lebenszeichen-christuskirche.de verlinkt. Des Weiteren lädt die evangelische Kirchengemeinde am morgigen Sonntag um 9.30 Uhr zu einer Andacht für Gemeindemitglieder und Gäste in die Christuskirche ein. Dafür ist eine Anmeldung im Pfarramt unter der Telefonnummer 09572/1579 bis zum heutigen Samstagabend erbeten (Anrufbeantworter).

Am Sonntag Trinitatis, 21. Juni, findet ab 18 Uhr in der Christuskirche ein Gottesdienst mit Pfarrer Geyer statt, bei schönem Wetter im Atrium beim Gemeindehaus. red