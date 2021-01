In den vergangenen Jahren wurden in Herzogenaurach und Weisendorf wiederholt Alpha-Glaubenskurse abgehalten. Aufgrund der derzeitigen Umstände, eine Präsenzveranstaltung ist nicht möglich, gehen die Organisatoren neue Wege, der nächste Kurs soll digital angeboten werden.

Ein neues Jahr hat begonnen, es ist die Zeit, in der gerne gute Vorsätze gefasst werden. Wer für sein spirituelles Leben Anregungen, Input und Austausch sucht, der ist ab dem 26. Januar zu einem zehnteiligen Alpha-Onlinekurs unter dem Motto "Entdecke Leben, Glaube, Sinn" eingeladen.

Vorkenntnisse sind dazu keine nötig. Interessierte, Fragende, Neugierige - jeder, jede ist eingeladen, Antworten auf Sinnfragen des Lebens und Kernthemen des christlichen Glaubens für sich neu zu entdecken oder zu vertiefen. Bei diesen Treffen werden verschiedene Themen des Lebens und christlichen Glaubens beleuchtet - in Kurzfilmen und anschließenden kleinen Austauschrunden.

Bedingt durch die jetzige unsichere Situation, was Veranstaltungen in öffentlichen Räumen betrifft, bieten die Organisatoren die Möglichkeit, von Zuhause aus online per Videokonferenz mit dem kostenfreien Programm "Zoom" via Smartphone oder Computer (mit Kamera und Mikrophon) statt.

Zwei der bisher angebotenen Kurse hatten entweder Jean Désiré Sawadogo oder Kaplan Daniel Bittel als geistlichen Begleiter. Für den Online-Alphakurs wird Pater Claus Bayer vom Institut Notre Dâme de Vie in Weisendorf die Begleitung übernehmen. Der Kurs startet am 26. Januar.

Die Organisatoren im Alphateam würden sich freuen, viele Interessenten für ihr Angebot zu diesem kostenlosen Kurs gewinnen zu können.