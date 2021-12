Der dreieinhalbjährige Olli kam ursprünglich aus Kroatien nach Deutschland und wurde in eine Familie mit Kindern vermittelt. Da Olli früher als Straßenhund gelebt hat, war für ihn das Leben in der Familie mehr als ungewohnt und es funktionierte nicht. Im Tierheim zeigte die sensible Sevetalbracke (Jagdhund) sich am Anfang sehr verunsichert. Mittlerweile ist Olli aber aufgetaut und ein mehr als netter und gelehriger Zeitgenosse. Er hat einen guten Grundgehorsam und ist auch leinenführig, er hat allerdings einen ausgeprägten Jagdtrieb. Olli benötigt ein Zuhause, in dem er körperlich und auch geistig ausgelastet wird, jedoch ohne Kinder und Katzen. Wer Interesse hat, meldet sich bitte telefonisch im Tierheim unter der 09221/91288 (bitte AB benutzen). Foto: Tierheim