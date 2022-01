Mit Wirkung zum Jahresbeginn wurde Olaf Lewe zum weiteren Geschäftsführer der Ireks GmbH mit Schwerpunkt Rechnungswesen/Controlling berufen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Der 52-Jährige sammelte nach dem BWL-Studium langjährige Berufserfahrung in führenden Positionen, bevor er 2017 bei Ireks eintrat. Als Abteilungsleiter Rechnungswesen/Controlling verantwortete der Diplomkaufmann u. a. das Investitionscontrolling sowie das Projektmanagement und war für die Unterstützung der Tochterfirmen der international tätigen Firmengruppe im Bereich kaufmännische Organisation zuständig.

2019 wurde Lewe zum Prokuristen ernannt. Zudem fungiert er bereits erfolgreich in verschiedenen Organen von Tochtergesellschaften im In- und Ausland, wie es in der Mitteilung heißt. red