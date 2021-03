Eine rasche Wendung nahm eine allgemeine Verkehrskontrolle am Freitagnachmittag im Kulmbacher Stadtgebiet. Ein 35-Jähriger aus dem südwestlichen Kulmbacher Landkreis konnte nämlich bereits die erste Frage der Beamten nach seinem Führerschein nicht zufriedenstellend beantworten.

Gegen 15.15 Uhr kontrollierte die Kulmbacher Streife in der Fritz-Hornschuch-Straße einen schwarzen VW. Der 35-jährige Mann am Steuer wirkte bereits bei der ersten Ansprache durch die Beamten ziemlich nervös, der Grund hierfür lag schnell auf der Hand. So konnte der Mann der Aufforderung, seinen Führerschein auszuhändigen, schlichtweg deswegen nicht nachkommen, weil ihm dieser bereits vor längerer Zeit entzogen worden war.

Nachdem er dies kleinlaut zugegeben hatte, richtete sich der Fokus auf die ebenfalls 35-jährige Beifahrerin. Sie war Halterin des Volkswagen und wusste offenbar von der fehlenden Fahrerlaubnis des Fahrers, trotzdem hatte sie ihn ans Steuer gelassen.

Zwei Anzeigen

Die Folge waren zwei Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, beziehungsweise der Ermächtigung hierzu. Über die Höhe der zu erwartenden Strafe müssen jetzt die Justizbehörden entscheiden. pol