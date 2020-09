Im September 1945 machte sich bei den Schustern in der Aurachstadt ein Rohstoffengpass bemerkbar. Landrat Fröhlich legte den Schulbeginn für den 1. Oktober 1945 fest. Im Rathaus von Herzogenaurach wurden Telefonanschlüsse freigeschaltet.

Probleme mit der Materialbeschaffung hatten in Herzogenaurach die Schuster, denn Leder zählte zu den rationierten Rohstoffen. Vermutlich hatte sich Bürgermeister Schramm bei der für Herzogenaurach zuständigen Kreishandwerkerschaft Forchheim darüber beklagt, dass die Schuhmacher in Herzogenaurach für die vorschriftsmäßig vom Wirtschaftsamt ausgestellten Bezugsscheine keine Schuhe herstellen würden. Offensichtlich hatten sie aber für diese Bezugsscheine gar kein Leder zugewiesen bekommen.

Beschwerde in München

Denn nach Mitteilung der Schuster hatte der Reichsinnungsverband keine Ledermarken zugeteilt. Es war auch nicht möglich, aus den von der Militärregierung beschlagnahmten Ledermenge Material für die Neuanfertigung von Schuhen zuzuteilen. Die Kreishandwerkerschaft Forchheim verwendete sich daher beim Landesverband des Schuhmacherhandwerks in München dafür, dass dem Schuhmacherhandwerk für vorgelegte Bezugsscheine auch Leder zugewiesen werde. Ob diese Bemühungen von Erfolg gekrönt waren, ist aus den Archivunterlagen nicht zu ersehen.

Im Auftrag der Schuhmacherinnung erklärte jedenfalls Hans Stock, Mühlgasse 6 1/2 in Herzogenaurach: "Sie haben sich alle bereit erklärt, für ihre Kunden Maßschuhe auf Bezugsscheine herzustellen, wenn sie das benötigte Ober- und Unterleder dazu erhalten."

Landrat Valentin Fröhlich hatte im September auch Anlass zur Klage gegen Landwirte, die, wie er in einem Schreiben ausführte, die Fahrordnung auf den öffentlichen Verkehrswegen nicht beachteten.

Offizieren der Militär-Regierung waren mehrmals Landwirte aufgefallen, die mit ihren Fuhrwerken die rechte Straßenseite nicht einhielten. Der Landrat machte im Auftrag der Militärregierung daher darauf aufmerksam, "dass solche Verkehrssünder in Zukunft namentlich festgestellt und vor das Militärgericht gestellt werden. Sie werden in recht empfindliche Geld- und Freiheitsstrafen genommen werden." Fröhlich empfahl daher, unter allen Umständen die Verkehrsdisziplin zu wahren. Auch sei es verboten, dass zwei Radfahrer nebeneinander auf der Straße fahren. Weiter merkte der Landrat noch an, dass die Landjäger durch ihre übergeordnete Instanz anzuweisen wären, Verkehrssünder rücksichtslos zur Anzeige zu bringen.

Eine Erleichterung für die Stadtverwaltung brachte die "Erlaubnis zur Benutzung des zivilen Telephondienstes an den Bürgermeister von Herzogenaurach" durch die US-Army vom 24. September 1945 mit sich. Die Telefongespräche sollten sich auf die nur unbedingt erforderlichen Verbindungen beschränken, persönliche Gespräche irgendeiner Art waren untersagt. Weiter findet sich noch in dem Text: "Alle Gespräche können beim Postamt zensiert werden." Verstöße hätten Rücknahme und disziplinarische Handlungen zur Folge. Bürgermeister Schramm führte in einer Anordnung daher zusätzlich aus: "Ich untersage aber ausdrücklich, irgendwelche Privatgespräche zu führen." Die Liste der Teilnehmer im Rathaus wies ganze zehn(!) Anschlüsse auf, die sich zum Teil fünf Mitarbeiter teilen mussten.

Im September hatte Landrat Fröhlich den Schulbeginn an den Volksschulen für den 1. Oktober 1945 festgelegt. Ein Problem stellte es allerdings dar, genügend Lehrkräfte zu mobilisieren. Fröhlich beschloss daher: "Die Lehrkräfte erhalten noch rechtzeitig über ihren Einsatzort Bescheid, ebenso wird die Frage der Bücherbeschaffung noch in den nächsten Tagen geregelt werden. Etwaige Reklamationen der Lehrkräfte sind noch zurückzustellen und müssen zur gegebenen Zeit auf dem Dienstwege an das Schulamt eingereicht werden."