Die Fahrt eines 36-Jährigen aus dem Landkreis Bamberg hat abrupt Sonntagnacht in Ebermannstadt geendet, als er den kontrollierenden Polizeibeamten den Führerschein nicht vorzeigen konnte. Der Mann wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Kurz vor 23 Uhr hatte eine Polizeistreife in der Breitenbacher Straße den 5er-BMW zu einer Routinekontrolle aus dem Verkehr gezogen. Am Steuer saß ein Mann aus Osteuropa, der schon länger in Deutschland wohnt. Er gab den Beamten gegenüber an, einen deutschen Führerschein zu haben, jedoch ihn zu Hause liegen gelassen zu haben. Überprüfungen vor Ort stellten jedoch seine Aussage in Zweifel, bis der Fahrer letztendlich doch zugab, dass er keinen Führerschein hat. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden. Nach eineinhalb Stunden kam der Fahrzeughalter hinzu und holte sein Auto ab. Auch der 18-Jährige wird angezeigt, da er als Halter seinen BMW zur Verfügung stellte.